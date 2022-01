Lotto, quaterna da sogno a Napoli: vinti 216mila euro con una giocata da 4 euro

Ruota Nazionale protagonista in ben nove delle dieci vincite più alte centrate al Lotto nell'ultimo concorso, con la quaterna 7-8-78-87.

La vincita più alta - come riporta Agimeg - è stata realizzata a Napoli, pari a 216.600 euro per effetto della quaterna in questione, a fronte di una giocata complessiva da 4 euro (2 su ambo, 1 su terno e 1 su quaterna).

Anche il terzo gradino del podio dell'ultimo concorso va al capoluogo campano, sempre con gli stessi numeri, con una quaterna secca da 120 mila euro a fronte di altrettante giocate da un solo euro.