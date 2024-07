Lotto, weekend fortunato in Campania: centrate vincite per oltre 54mila euro

Si sorride in Campania per i concorsi del Lotto di venerdi 12 e sabato 13 luglio. Nella regione - come riporta Agipronews - sono stati vinti oltre 54mila euro, frutto di quattro premi.

Il piu alto arriva da Afragola, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore si porta a casa 19.500 euro; da segnalare poi 12.900 e 12.500 euro centrati a Napoli e 9.250 euro a Santa Marina, in provincia di Salerno.