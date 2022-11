Lotto e 10eLotto, si festeggia a Napoli e in provincia

Doppietta al Lotto in Campania con vincite complessive per 36mila euro: a Calvi Risorta sono stati vinti 22.500 euro, mentre a Napoli si festeggia con 13.750 euro.

Campania fortunata anche al 10eLotto con vincite complessive per 80mila euro. Come riporta Agipronews, a Positano, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, con un 5 Doppio Oro da 20mila euro. A Montefusco, poi, è stato centrato un 6 da 10mila euro.