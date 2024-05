Lotto e 10eLotto, Napoli e provincia baciate dalla fortuna: vinti oltre 40mila euro

Campania in festa con il Lotto. Nelle ultime due estrazioni, in provincia di Napoli sono state messe a segno cinque vincite dal valore complessivo di oltre 38 mila euro. Venerdì 3 maggio, come riporta Agipronews, a Portici vinti 9 mila euro, con un terno, seguiti dall’ambo di 8.333 euro messo a segno a Quarto e dalle due vincite nel capoluogo campano, una da 6.237 euro e l’altra da 5.540 euro, a cui si aggiunge il terno secco – sempre a Napoli – da 13.500 euro indovinato nell’ultima estrazione di sabato.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 448,5 milioni in questo 2024. 10eLotto: a Napoli centrato un 9 da 20 mila euro Campania a segno con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 3 maggio, come riporta Agipronews, a Napoli è stato realizzato un 9 da 20 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi nell’intero 2024.