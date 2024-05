Lotto e 10eLotto, la Campania cala il poker: due vincite solo a Napoli

La Campania cala il poker nell’ultima estrazione del Lotto e 10eLotto. La fortuna, giovedì 30 maggio, passa dalle province di Napoli e Caserta con ben quattro vincite e 47.100 euro distribuiti.

Come riporta Agimeg, ad Aversa in provincia di Caserta, al Lotto, vinti 22.500 euro sulla ruota di Napoli: decisivo un terno da 5 euro giocato sui numeri 4, 12 e 89.

Al 10eLotto, invece, tripletta in provincia di Napoli: 12.000 euro a Casalnuovo (6 numeri su 6 in modalità frequente) e poi due vincite da 6.300 euro ciascuna nel capoluogo, con un solo numero indovinato in modalità frequente.