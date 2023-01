Lotteria Italia, Napoli ancora al 'top' nelle vendite: in Campania staccati oltre 580mila tagliandi

Lieve flessione per la Lotteria Italia in Campania. In tutta la regione sono stati venduti 583.840 biglietti, il 4% in meno rispetto all'edizione dello scorso anno, quando furono staccati oltre 608mila mila tagliandi. Come riporta Agipronews, tra le città Napoli si conferma al primo posto nelle vendite, con 295.280 biglietti venduti in città e provincia (-4,3%).

Al secondo posto Salerno, con 127.320 tagliandi (-1,2%), mentre Caserta è terza con 87.460 tagliandi staccati (-6,2%). A chiudere sono la provincia di Avellino, con 53.660 biglietti (-3,7%), e quella di Benevento, con 20.120 tagliandi (-8,5%).

Il dato nazionale: Campania terza regione italiana per numero di vendite

Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190, seguito dalla Lombardia con 959.400 e dalla Campania con 583.840.

Per l’esattezza - riporta Agimeg - sono 6.013.665 i biglietti venduti in totale. Quelli venduti online ammontano a 101.445.