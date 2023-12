Lotteria Italia, quasi 7 milioni di biglietti acquistati: tra le regioni leader la Campania

Anche se è ancora possibile i biglietti, le stime sulla Lotteria Italia, secondo quanto appreso da Agimeg, parlano di circa 6,6 milioni tagliandi venduti. Sono tantissimi e ancora una volta Napoli e Campania sono tra i luoghi in cui i tagliandi vengono acquistati.

Il dato è in crescita del +10% rispetto all'edizione dello scorso anno. La Regione leader per le vendite è la Lombardia, seguita da Lazio e poi terza la Campania. Anche le vendite online, che rappresentano circa l'1,5% del venduto, hanno registrato un ottimo incremento.

Il primo premio della Lotteria Italia 2023, come stabilito dal regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ammonta a 5.000.000 euro. L’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali ulteriori premi sarà determinato dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti. Tutti i biglietti vincenti saranno estratti nella classica serata del 6 gennaio e verranno annunciati nella speciale trasmissione 'Affari Tuoi'.

In questi casi la raccomandazione classica è quella di controllare se il proprio biglietto risulta vincente in una delle categorie. È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell'ultima edizione gli italiani hanno "dimenticato" di riscuotere 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro.