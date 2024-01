Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti della terza categoria: l'elenco completo

Campania ancora una volta premiata dalla fortuna nell'estrazione 2023-2024 della Lotteria Italia con un premio milionario e due di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno.

Estrazione dei biglietti della Lotteria in diretta (Premi di prima categoria)

I pacchi abbinati I 5 pacchi con i premi principali sono stati abbinati ai 5 vip: Stefano Accorsi (simbolo Ferro di cavallo), Iva Zanicchi (Cornetto rosso), Lillo (Gufo), Francesco Paolantoni (Quadrifoglio) e Maria Chiara Giannetta (Coccinella). Il primo premio da 5 milioni è stato abbinato al pacco di Iva Zanicchi. Il secondo premio da 2,5 milioni è legato al pacco della Giannetta. Il terzo premio da 2 milioni è stato abbinato al pacco di Lillo. Il quarto premio da 1,5 milioni è stato abbinato al pacco di Paolantoni e infine il premio da un milione al pacco di Accorsi.

Il primo premio

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano.

Il secondo premio

Il biglietto che vale 2 milioni e mezzo di euro è il M382938, venduto a Campagna (Salerno).

Il terzo premio

Il biglietto che vale 2 milioni di euro è il I191375, venduto a Albuzzano (Pavia).

Il quarto premio

Il biglietto che vale 1 milione e mezzo è il C410438, venduto a Roncadelle (Brescia).

Il quinto premio

Il biglietto che vale 1 milione di euro è il N454262, venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).

Lotteria Italia 2023-2024: biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - segnala Agimeg - del valore di 100 mila euro ciascuno:

P

192527

QUARTU SANT’ELENA

CA



M

245885

PIETRASANTA

LU



F

131600

POLESINE ZIBELLO

PR



F

214883

TRIESTE

TS



D

393404

CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

BZ



I

466701

CIVITELLA VALDICHIANA

AR



I

257605

NAPOLI

NA



I

063968

PIACENZA

PC



N

200785

EBOLI

SA



L

207346

OTTAVIANO

NA



C

071644

CATANIA

CT



M

404056

ROMA

RM



P

244070

FIGLINE E INCISA VALDARNO

FI



M

462363

ROMA

RM



L

327933

SALACONSILINA

SA

Lotteria Italia 2023-2024: biglietti vincenti di terza categoria

Ecco i biglietti vincenti di terza categoria. Si tratta di 190 tagliandi da 20mila euro ciascuno.

L'elenco completo

A 264449 Castelnuovo Scrivia AL 20.000,00

L 409986 Induno Olona VA 20.000,00

L 023816 Roma RM 20.000,00

A 223260 Bisceglie BT 20.000,00

AA 080693 Online 20.000,00

O 155163 Fiumicino RM 20.000,00

M 312885 Venezia VE 20.000,00

Q 346157 Bergamo BG 20.000,00

N 115614 Roma RM 20.000,00

L 378561 Appiano Gentile CO 20.000,00

D 374254 Pomezia RM 20.000,00

A 088298 Castel Gandolfo RM 20.000,00

L 359611 Avellino AV 20.000,00

N 453132 Civitella Val di Chiana AR 20.000,00

E 022513 Torino TO 20.000,00

Q 345808 Settimo Torinese TO 20.000,00

C 231189 Canicattì AG 20.000,00

N 261872 Torino TO 20.000,00

G 118834 Gubbio PG 20.000,00

O 407067 Alba CN 20.000,00

A 090205 Cerreto Guidi FI 20.000,00

D 273195 Teano CE 20.000,00

E 269867 Torino di Sangro CH 20.000,00

L 312508 Nogarole Rocca VR 20.000,00

F 480687 Lucignano AR 20.000,00

M 213604 Palestrina RM 20.000,00

L 122201 Ciampino RM 20.000,00

O 281753 Polignano a Mare BA 20.000,00

I 481578 Matera MT 20.000,00

E 344888 Putignano BA 20.000,00

O 296728 Bagno a Ripoli FI 20.000,00

M 032604 Acireale CT 20.000,00

F 461944 Campolongo Maggiore VE 20.000,00

D 093491 Ferrara FE 20.000,00

L 472099 Bologna BO 20.000,00

N 192835 Torino TO 20.000,00

F 210841 Viterbo VT 20.000,00

B 497332 Bologna BO 20.000,00

N 218485 Abano Terme PD 20.000,00

G 470029 Anzio RM 20.000,00

M 196146 Salerno SA 20.000,00

M 346643 Anagni FR 20.000,00

N 467822 Casalecchio di Reno BO 20.000,00

AA 162343 Online 20.000,00

I 199602 Roma RM 20.000,00

M 033064 Pisa PI 20.000,00

O 426452 Anagni FR 20.000,00

O 258200 Giulianova TE 20.000,00

G 356543 Milano MI 20.000,00

P 224834 Trento TN 20.000,00

E 439348 Nogaredo TN 20.000,00

P 266680 Massa MS 20.000,00

P 323423 Alfonsine RA 20.000,00

O 153993 Lucignano AR 20.000,00

D 095900 Genazzano RM 20.000,00

I 426626 Cordenons PN 20.000,00

A 342241 Roma RM 20.000,00

D 121287 Genova GE 20.000,00

A 157000 Pratovecchio Stia AR 20.000,00

P 135632 Roma RM 20.000,00

C 388402 Manoppello PE 20.000,00

I 448243 Moncalieri TO 20.000,00

I 460285 Roma RM 20.000,00

M 150927 Monte Sant’Angelo FG 20.000,00

N 255409 Martignacco UD 20.000,00

G 110860 Arcore MB 20.000,00

C 261746 San Vitaliano NA 20.000,00

O 215052 Padova PD 20.000,00

D 490148 Napoli NA 20.000,00

E 119075 Berzo Demo BS 20.000,00

G 316024 Figline e Incisa Valdarno FI 20.000,00

L 321371 Bassano del Grappa VI 20.000,00

L 241266 Roma RM 20.000,00

E 420285 Siracusa SR 20.000,00

M 390868 Savignano sul Rubicone FC 20.000,00

C 435631 Russi RA 20.000,00

L 109718 Camaiore LU 20.000,00

E 395356 Roma RM 20.000,00

P 019785 Corsico MI 20.000,00

B 252747 San Nicola la Strada CE 20.000,00

F 474922 Napoli NA 20.000,00

L 480560 Segrate MI 20.000,00

O 456038 Savona SV 20.000,00

G 267764 Cismon del Grappa VI 20.000,00

O 216677 Milano MI 20.000,00

C 242261 Milano MI 20.000,00

P 435202 San Giorgio del Sannio BN 20.000,00

I 439435 Civitella Val di Chiana AR 20.000,00

L 198328 Messina ME 20.000,00

I 180609 Pagani SA 20.000,00

G 327866 Feltre BL 20.000,00

Q 422641 Andria BT 20.000,00

P 365467 Castrovillari CS 20.000,00

G 146658 Porcia PN 20.000,00

P 435628 Sant’Elpidio a Mare FM 20.000,00

M 322554 Palermo PA 20.000,00

I 181405 Campagnano di Roma RM 20.000,00

G 493623 Milano MI 20.000,00

M 298251 San Ferdinando di Puglia BT 20.000,00

I 370631 Roma RM 20.000,00

P 149679 Milano MI 20.000,00

P 228891 Zogno BG 20.000,00

B 297998 Milano MI 20.000,00

E 181781 Castrovillari CS 20.000,00

I 146437 Bagno a Ripoli FI 20.000,00

N 118937 Torino TO 20.000,00

E 178346 Paternò PZ 20.000,00

O 018542 Roma RM 20.000,00

D 057135 Manfredonia FG 20.000,00

B 195224 Triggiano BA 20.000,00

Q 218297 Genova GE 20.000,00

D 173699 Potenza PZ 20.000,00

A 115822 Veroli FR 20.000,00

Q 325332 Giovinazzo BA 20.000,00

I 248616 Firenze FI 20.000,00

I 484994 San Martino di Lupari PD 20.000,00

O 437137 Cavenago di Brianza MB 20.000,00

M 127968 Roma RM 20.000,00

E 380689 Rionero in Vulture PZ 20.000,00

I 137649 Perugia PG 20.000,00

G 260632 Qualiano NA 20.000,00

G 212679 Orvieto TR 20.000,00

D 054312 Dronero CN 20.000,00

D 370636 Melfi PZ 20.000,00

G 170192 Milano MI 20.000,00

I 226966 Tarsia CS 20.000,00

B 162554 Iseo BS 20.000,00

L 134343 Tremestieri Etneo CT 20.000,00

P 461706 Desenzano del Garda BS 20.000,00

D 264895 Bologna BO 20.000,00

B 438890 Milano MI 20.000,00

E 432953 Cividale del Friuli UD 20.000,00

D 480838 Bologna BO 20.000,00

N 267458 Castrocielo FR 20.000,00

D 090300 San Sperate SU 20.000,00

AA 142091 Online 20.000,00

F 246137 Dello BS 20.000,00

N 273507 Fiorenzuola D’Arda PC 20.000,00

C 413887 Ferno VA 20.000,00

E 433433 Roma RM 20.000,00

A 322564 Cologno Monzese MI 20.000,00

I 278021 Genova GE 20.000,00

C 342387 Zola Pedrosa BO 20.000,00

I 010136 Genova GE 20.000,00

E 433637 Bolsena VT 20.000,00

N 330003 Ortona CH 20.000,00

A 267874 Fiè allo Sciliar BZ 20.000,00

M 359207 Genova GE 20.000,00

N 173560 Cava de’ Tirreni SA 20.000,00

Q 119149 Roma RM 20.000,00

N 164588 Anagni FR 20.000,00

C 442499 Susa TO 20.000,00

L 005969 Roma RM 20.000,00

AA 244758 Online 20.000,00

C 162441 Prato PO 20.000,00

A 234095 Vallata AV 20.000,00

A 376576 Morciano di Romagna RN 20.000,00

Q 276978 Carpi MO 20.000,00

AA 388847 Online 20.000,00

E 340357 Latina LT 20.000,00

A 087530 Nogarole Rocca VR 20.000,00

C 387081 Venezia VE 20.000,00

L 309219 Lucca LU 20.000,00

P 322754 Cicagna GE 20.000,00

F 482517 Napoli NA 20.000,00

F 086387 Roma RM 20.000,00

L 265551 Pietrasanta LU 20.000,00

N 286891 Bagno a Ripoli FI 20.000,00

Q 105997 Milano MI 20.000,00

L 103271 Roma RM 20.000,00

E 179343 Nizza di Sicilia ME 20.000,00

G 432683 Pero MI 20.000,00

M 151763 Venezia VE 20.000,00

F 303325 Soave VR 20.000,00

B 309933 Faenza RA 20.000,00

I 333812 Santa Maria Capua

Vetere CE 20.000,00

A 442210 Napoli NA 20.000,00

I 315503 San Miniato PI 20.000,00

I 487038 Castellammare di Stabia NA 20.000,00

G 243933 Bardonecchia TO 20.000,00

E 151182 Olbia SS 20.000,00

I 189839 Bivona AG 20.000,00

P 259831 Bergamo BG 20.000,00

E 193423 Scillato PA 20.000,00

I 288394 Bologna BO 20.000,00

E 123240 Roma RM 20.000,00

E 238958 San Giovanni Valdarno AR 20.000,00

E 133245 Margherita di Savoia BT 20.000,00

F 264882 Modugno BA 20.000,00

C 228746 Cisterna di Latina LT 20.000,00

Attenzione alla “data di scadenza”, 180 giorni per reclamare i premi

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori, riporta Agipronews, hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.