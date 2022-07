Com'è e quanto costa la pizza 'a rot e carrett' a Los Angeles

Se provate a digitare su google la parola Michele vi compare immediatamente la storica pizzeria da Michele. Oltre alla casa madre di Forcella nel mondo sono sorte molte succursali e tra tutte spicca quella di Los Angels la quale propone anche un servizio di ristorazione oltre alla classica pizza napoletana “ a rot e carrett”. Ed è proprio quest’ultima che Marco Squintu, titolare della pagina “la tua guida a Los Angels “ ha provato documentato il tutto tramite un video su Facebook.

"Mi ricorda Napoli", è il primo commento del giovane blogger non appena gli servono la pizza margherita che effettivamente appare molto simile se non identica a quella che quotidianamente si sforna a forcella. Dopo l’assaggio arriva il conto . 20 dollari per una margherita di Michele seduti a tavola nella splendida cornice di Hollywood. Il costo della pizza ha scaturito commenti molto accessi tra i 300 mila follower della pagina, dopo il caso Crazy Pizza di Briatore

Questa volta sono dalla parte del famoso brand napoletano, evidenziando la differenza di stipendi tra l’America e l’Italia, i costi di gestione e del personale di sala, considerando 20 dollari un prezzo ragionevole per una pizza margherita a Los Angels.

(Giuseppe Russo)