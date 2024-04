Ospedale, per i disabili entrare è impossibile: le immagini

"Deputato, non ho potuto utilizzare il marciapiede dell'ospedale Loreto Crispi essendo su una carrozzella. Da un lato c'è un vecchio gabbiotto che non ne consente il transito e sempre sullo stesso marciapiede dal lato opposto c'è uno scalino senza scivolo”.

Christian Durso, attivista per i diritti dei diversamente abili, ha scritto un messaggio al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che questi ha riportato sul suo profilo social.

La Municipalità 1, a fine febbraio - ha aggiunto Borrelli - ha approvato un ordine del giorno delle commissioni Manutenzione ed Attività Produttive con il quale è stato richiesto la rimozione dell’edicola sita in via Michelangelo Schipa. Il Direttore e l’Ufficio Tecnico della Prima Municipalità hanno ricevuto l’incarico di porre in essere tutti gli atti consoni alla rimozione di questa struttura al fine di eliminarne la pericolosità e liberare il marciapiede.