Loredana Simioli: nasce il canale Tik Tok con tutti gli sketch di Mariarca

A due anni dalla morte prematura di Loredana Simioli nasce un canale Tik Tok (clicca qui per visitarlo) che raccoglie tutti gli sketch della sua Mariarca. L'idea è di Davide Scafa e vuole essere l'ennesimo e meritato omaggio all'indimenticata Loredana.

"Amiamola sempre"

L'iniziativa è stata rilanciata qualche giorno fa, sempre via social, anche da Gianni Simioli, fratello di Loredana e noto speaker radiofonico: "Grazie a chi ha creato la pagina #tiktok per Mariarca: Davide Scafa Ieri, 26 giugno 2021, è stato il giorno più buio di giugno. Due anni fa, per un male incurabile e feroce, ha dovuto dirci addio. O forse no, grazie al suo talento, sarà sempre con tutti noi. Amiamola sempre. Lei, di sicuro, non ha mai smesso di volerci bene".