Riprese della serie tv "LOL Talent Show" nel cuore di Napoli: il dispositivo di circolazione

Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Conte di Ruvo, per consentire l’esecuzione di alcune riprese cinematografiche della serie televisiva “LOL Talent Show”.

Nel dettaglio viene istituito il divieto di transito veicolare in via Conte di Ruvo, nel tratto compreso tra via Bellini e via S. M. di Costantinopoli e via Bellini:

1. dalle ore 16:30 del 16/07/2023 alle ore 1:30 del 17/07/2023;

2. dalle ore 17:30 del 17/07/2023 alle ore 2:00 del 18/07/2023.