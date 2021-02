Covid-19, Prof. Ricciardi: "Urge un lockdown totale ed immediato in tutta Italia"

"E' urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole, facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Ad affermarlo all'agenzia Ansa è il Prof. Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, analizzando l'attuale situazione per l'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia.

"Ne parlerò col Ministro Speranza questa settimana", annuncia il medico napoletano.

Secondo Ricciardi, oltre al lockdown, "va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale".

"E' evidente - conclude l'accademico - che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno".