"Copertura solidale" per locali Lungomare colpiti da mareggiata: l'iniziativa di un'azienda napoletana

La violenta mareggiata, che lunedì sera si è abbattuta sul Lungomare di Napoli, ha provocato gravi danni per centinaia di migliaia di euro a ristoranti, bar e pizzerie tra via Partenope, piazza Vittoria e via Caracciolo. Distrutti gazebo e installazioni esterne, pesantemente danneggiate attrezzature interne e cucine. Le stime, ancora provvisorie, sono probabilmente destinate a crescere man mano che le segnalazioni si faranno più accurate. Per i ristoratori della zona, già in ginocchio a causa del Covid e delle restrizioni, è l'ennesima mazzata che rischia di vanificare la speranza di una imminente ripresa. Confesercenti e la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici (Fiepet) di Napoli e Campania si sono attivate per sollecitare aiuti concreti dalle Istituzioni campane e nazionali.



Tra le iniziative di solidarietà si segnala anche quella della famiglia De Vivo, proprietaria della De Vivo Showroom, un'azienda che produce e installa coperture per esterno dal 1980. Gli imprenditori napoletani De Vivo hanno deciso di tendere una mano ai titolari di 5 attività danneggiate dalla mareggiata con un'iniziativa denominata “Copertura Solidale”. A loro forniranno gratuitamente nuove coperture per esterno rimovibili, prodotte su misura, comprese di consulenza, sopralluogo, trasporto e montaggio.



"Dopo aver assistito alla devastazione dei dehors su Via Partenope – spiega Raffaele De Vivo, amministratore delegato dell'azienda - voglio esprimere, a nome di tutta l'azienda, la nostra vicinanza a tutti gli imprenditori di queste attività che hanno subìto quest’altra batosta, come se il Covid non avesse fatto abbastanza. Questo è un anno difficile per tutti noi e credo che sia giusto, per quanto possibile, dare un contributo".



Un’iniziativa generosa, questa della “Copertura Solidale”, ma che per forza di cose non potrà estendersi a tutte le attività che hanno subito dei danni: "Ci sarebbe piaciuto fare ancora di più, ma non è stato possibile – prosegue Raffaele De Vivo – . Aiuteremo 5 imprenditori a installare nuove coperture per esterno di nostra produzione, a costo zero. Tutte le spese saranno a nostro carico. Spero che questa nostra iniziativa possa aiutare concretamente chi si trova in difficoltà".



Le attività che hanno subito danni, possono scrivere a raffaele@devivoshowroom.it, inviando i dati societari e allegando le foto dei danni subiti. Le 5 attività più colpite verranno ricontattate dall'azienda.