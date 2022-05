Lite tra prete e predicatore: interviene la polizia (VIDEO)

Discussione molto animata in via Toledo tra un parroco e un rappresentante della comunità evangelica

Una lite per questioni di fede. E' quanto accaduto in via Toledo, a Napoli, tra un predicatore della comunità evangelica e un parroco di una chiesa vicina. Il predicatore ha cominciato il suo sermone microfono alla mano e, pochi minuti dopo, è stato avvicinato da un parroco che gli ha fatto presente che il volume delle casse infastidiva la sua messa.

Ne è nata una discussione sui massimi sistemi teologici, dal battesimo alla data di nascita di Gesù, che ha avuto anche alcuni passaggi molto accessi. Il prete ha cercato più volte di prendere il microfono del predicatore che, dal canto suo, gli ha ripetuto "Tu sei il diavolo".

I toni si sono talmente alzati che è stato necessario l'intervento della polizia. Il video integrale è stato pubblicato dalla pagina Facebook "Una famiglia da Dio". Qui ne proponiamo solo un estratto.