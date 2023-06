Liste d'attesa, la promessa di De Luca: "Problema risolto entro il 2023"

"Dobbiamo vincere la sfida delle liste d'attesa e lo faremo entro la fine del 2023". Vincenzo De Luca ripete da un po' il mantra sui tempi della Sanità campana. Lo ha fatto anche in occasione dell'inaugurazione della nuova pet tac dell'Ospedale Monaldi di Napoli.

Le liste d'attesa sono una delle piaghe del servizio regionale. Piaga che, secondo il governatore, avrebbe i giorni contati. Il 15 giugno scorso, NapoliToday ha pubblicato un video in cui ha mostrato le difficoltà di prenotare visite o analisi in ospedali e Asl napoletane. Con cellulare nascosto abbiamo fatto visita a diversi centri di prenotazione ricevendo risposte agghiaccianti: 14 mesi all'Asl Napoli 1 centro per terapie da artrosi alle mani; 8 mesi per una risonanza magnetica al Cardarelli; 11 mesi per una colonscopia al Pascale, ma solo se già in possesso di diagnosi oncologica.

In quel servizio vi abbiamo parlato anche di un decreto legislativo, il 124 del 1998, che potrebbe cancellare le liste d'attesa almeno per le patologie più urgenti. La norma stabilisce che, in caso di tempi troppo lunghi, l'Asl o l'Ospedale devono garantire la prestazione in intramoenia allo stesso costo del ticket. Un decreto che in Campania nessuno rispetta. E di questo abbiamo chiesto conto al presidente Vincenzo De Luca.

"Il problema è che manca il personale, oltre al fatto che ci sono cattive abitudini da parte degli utenti. Abbiamo aperto gli ambulatori anche di sabato e domenica ma sono vuoti perché la gente non ci va. Supereremo il problema già con la possibilità di prenotare nelle farmacie, dove i cittadini potranno conoscere struttura pubblica o convenzionata che garantisce il minor tempo di attesa per la prestazione". Una risposta che, però, non chiarisce i motivi per cui in Campania il decreto 124 sia completamente ignorato, come denuncia da tempo Medicina democratica.

L'altro tema che lo stesso De Luca ha messo sul tavolo durante il convegno al Monaldi è la difficoltà dei pronto soccorso, sempre affollati e in debito di personale. A gennaio 2023, NapoliToday ha pubblicato un altro servizio video in cui si cercava di capire come mai erano stati spesi diversi milioni per realizzare i pronto soccorso dei due policlinici partenopei, quello della Vanvitelli e quello della Federico II, che però restano chiusi. Napoli è tra le poche città d'Italia in cui i policlinici non hanno rete di emergenza, fondamentale per la formazione dei nuovi medici. "Non abbiamo personale neanche per i pronto soccorso esistenti, figuriamoci per quelli da aprire" la replica del governatore.

Quello che sembra è che De Luca abbia aggirato sia la domanda sul decreto 124 che quella sui pronto soccorso dei policlinici napoletani, senza dare una vera risposta. Speriamo che la previsione di eliminare le liste d'attesa entro la fine dell'anno possa avverarsi davvero.