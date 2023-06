Sanità, liste d'attesa: c'è una legge per eliminarle ma ospedali e Asl non la applicano

Il decreto legislativo 124 del 1998 prevede che in caso di tempi lunghi per erogare una prestazione, il servizio sanitario regionale copra le spese per l'intramoenia. A Napoli e in Campania è inapplicato

Attendere mesi per ricevere una prestazione medica in un’Asl o in un ospedale di Napoli è la regola. Eppure esiste una legge nazionale che permetterebbe di accelerare i tempi. Una legge che in pochi conoscono e che Asl e ospedali napoletani non rispettano. Il decreto legislativo 124 del 1998.

Dati certi sulle liste d’attesa non ce ne sono, le strutture ospedaliere non le divulgano e i sindacati dei medici fanno orecchie da mercante. Così nei mesi scorsi, con una telecamera nascosta, abbiamo provato a prenotare alcune visite specialistiche. Come mostrano le immagini che pubblichiamo, nel circuito dell'Asl Napoli 1 Centro, ci sarebbe voluto un anno per accedere a terapie per artrosi degenerativa alle mani; al Cardarelli sarebbe stato necessario aspettare 6-8 mesi per una radiografia total body, anche se urgente; al Pascale, per una colonscopia ci vogliono almeno 11 mesi, ma solo se già in possesso di una diagnosi tumorale, altrimenti la prenotazione non viene accettata.

Tempi d’attesa così lunghi portano i pazienti a rivolgersi ai privati e chi non se lo può permettere rischia un peggioramento della salute. Un tasto su cui batte da tempo Medicina democratica, un movimento di lotta per l salute attivo dagli Anni '70: "In alcuni casi - spiega Paolo Fierro, medico e referente napoletano di Medicina democratica - chi attende tempi lunghi può arrivare anche a perdere la vita- Le liste d'attesa ci sono anche di fronte a terapie oncologiche. Napoli e Caserta solo le province italiane con i maggiori tassi di mortalità evitabile d'Italia".

Da 25 anni, dicevamo, esiste una legge che nessuno applica. Il decreto legislativo 124 del 1998 che aveva l’obiettivo di risolvere il problema delle attese troppo lunghe. Il comma 13 dell’articolo 3 stabilisce che "...qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale [...] l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intra-muraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti". Significa, in prole povere, che se ti chiedono di spettare troppo, Asl e Ospedali sono tenuti a offrirti la stessa prestazione privatamente, in intramoenia, agli stessi costi del ticket.

"Utilizzando questa legge potremmo limitare il problema - spiega Fierro - ma Asl e ospedali la ignorano. E quando è un paziente a chiederne l'applicazione, sostengono che mancano linee guida e regolamenti. Noi stimo preparando dei moduli che le persone possono compilare e presentare gli Urp delle varie strutture. Se la legge non viene rispettata, si può passare alle vie legali".

L’Asl Napoli 1 Centro ci ha fatto sapere che, al momento, il ricorso a questa norma avviene a discrezione della direzione sanitaria e che proprio in questo periodo, a 25 anni dall’approvazione, si stanno valutando le liste sulle quali intervenire. Quante volta sia stata utilizzata la norma, però, non ci è dato saperlo. E' chiaro che, visti gli alti costi, non si può immaginare di rendere normalità il decreto legislativo, le soluzioni a lungo termine devono essere altre: "Razionalizzazione dei centri di prenotazione, vigilanza sulle strutture dove ci sono troppe prestazioni intramoenia e, la cosa più importante di tutti, investire sui medici - afferma Paolo Fierro - Non ci sono medici? E allora perché non eliminare il numero chiuso nelle facoltà? I cittadini pensano che il Servizio sanitario nazionale non serva più a nulla e solo chi ha i soldi si cura. E' una cosa gravissima".