Comune di Napoli, i giovani nati nel 2006 verranno iscritti nella lista di leva in corso

Tutti i giovani di sesso maschile cittadini italiani che compiono il 17° anno di età nel corso del 2023, aventi domicilio legale nel Comune di Napoli, verranno iscritti nella lista di leva in corso. E' quanto rende noto l'ente di Palazzo San Giacomo.

"Ai genitori o tutori dei medesimi è fatto obbligo curarne l'iscrizione nella lista di leva. Saranno inoltre iscritti d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati in questo Comune i quali siano notoriamente reputati di età che li rende soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici", spiega ancora il Comune di Napoli.