Cantieri nelle strade di Napoli, numerose linee bus cambiano il percorso

Anm informa che per effetto del dispositivo di traffico attuato in piazza Cavour per consentire l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, fino al 18 marzo 2023 le linee 147-182-184-201 e 460A variano i percorsi d'esercizio come di seguito riportato:



Linee 147-182-184-460A: provenienti da piazza Carlo III, dopo aver effettuato la fermata 1155 di via Foria percorrono la carreggiata centrale di piazza Cavour resa a doppio senso di circolazione, senza effettuare le fermate 1054 e 1055 poste in corrispondenza delle uscite delle Metropolitane. Le linee riprendono i propri percorsi alla fine di piazza Cavour all'altezza di via S. Maria di Costantinopoli. I percorsi nella direzione opposta, da via S. Maria di Costantinopoli a via Foria, sono invariati, ma le linee in transito non effettuano la fermata 1188.



Linea 201- 204 uscita deposito: provenienti da piazza Carlo III, dopo aver effettuato la fermata 1155 di via Foria percorrono la carreggiata centrale di piazza Cavour resa a doppio senso di circolazione, senza effettuare le fermate 1054 e 1055. Le linee riprendono i propri percorsi d'esercizio alla fine di piazza Cavour. Le fermate 1054,1055 e 1188 sono temporaneamente sospese.

Per effetto del divieto di transito veicolare per lavori nell'interviale di piazza Vittoria compreso tra via Vannella Gaetani e via Arcoleo, inoltre, dal 15 al 17 marzo 2023 le linee in oggetto variano i percorsi d'esercizio come di seguito riportato:



Linee 128, 140, 151 e N1: provenienti da via Riviera di Chiaia, dopo aver effettuato la fermata 2114, impegnano la rotatoria di piazza Vittoria, proseguono per via Arcoleo e sui rispettivi percorsi d'esercizio senza effettuare la fermata 2519. Provenienti da via Vannella Gaetani proseguono su via Riviera di Chiaia senza effettuare la fermata 2800.



Linea R7: proveniente da via Riviera di Chiaia, dopo aver effettuato la fermata 2114, svolta, impegnando la rotatoria di piazza Vittoria prosegue su via Arcoleo, svolta su via Morelli, via Vannella Gaetani e proprio percorso d'esercizio, non effettua la fermata 2800. Le fermate 2519 e 2800 sono temporaneamente sospese.

Anm informa, poi, che considerate le prescrizioni di cui all'OD n. 294 del 10/03/2023 della Municipalità 5" che vietano il transito veicolare ai mezzi aventi larghezza superiore ai 2,20 m in via dell'Eremo a partire dal civico 62, dal giorno 15/03 al giorno 17/03 le linee Anm interessate modificano il proprio percorso come di seguito riportato:



Linea C44: giunta in via dell'Eremo 62, svolta a sinistra su via S. Ignazio da Loyola, percorre via San Romualdo, svolta su via Guantai a Nazareth e percorso ordinario. Non raggiunge l'Eremo dei Camaldoli. Sono sospese le varianti 144A e 144B le relative corse sono effettuate sulla linea 144.