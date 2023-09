Trasporti Napoli, riattivate le linee bus scolastiche e cimiteriali

Anm informa che a partire da oggi lunedì 11 settembre è prevista la riattivazione delle linee a valenza scolastica, in particolare:



Linea S1 (Campi Flegrei- M S. Angelo): collegamento rapido tra la stazione FS di Campi Flegrei e il plesso universitario di MS Angelo.



Linea S3 (Pianura-Soccavo -Manzoni): in esercizio nelle sole fasce orarie scolastiche per il collegamento tra Pianura, Seccavo e gli istituti scolastici di via Manzoni/Caravaggio



Linea S4 (Pianura-Nuova Agnano): in esercizio nelle sole fasce orarie scolastiche per il collegamento tra Pianura, Fuorigrotta e gli istituti scolastici di via Nuova Agnano e viale Kennedy



linea S5 (Pianura-Vomere):in esercizio nelle sole fasce orarie scolastiche per il collegamento tra Pianura e Vomere/Collana e gli istituti scolastici di via Pigna



Linea 180 V (Tecchio – M. S. Angelo - Vomero): in esercizio nelle sole fasce orarie scolastiche per i! collegamento tra FS di Campi Flegrei, il plesso universitario di MS Angelo e il Vomere.



Contestualmente è ripristinato l'ordinario esercizio delle linee cimiteriali 572 e 584. La linea 622 continuerà l'esercizio fino al 1 ottobre nei soli giorni sabato e festivo.