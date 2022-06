Anm informa che da oggi mercoledì 15 giugno torna in servizio la linea bus 622 a copertura del percorso Capo Posillipo - Marechiaro.

Alla stessa data, e per tutta la stagione estiva, è istituita la variante C1E (p.le Tecchio – Coroglio - Capo Posillipo) che sostituisce la linea C1.

Sempre da oggi, inoltre, la linea bus C90 varia il percorso non percorre più via C. Filomarino e via Diacono, ma via Dolomiti e via Monte Faito.