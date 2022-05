Trasporti Napoli, la linea bus 580 sospesa e sostituita dalla 180

Anm informa che da sabato 14 maggio la linea bus 580, attiva solo il sabato e festivi, sarà sospesa.

A partire dalla stessa data, sarà sostituita dalla linea 180 che torna in funzione dal lunedì alla domenica.

Il percorso della linea 180

P.le Tecchio (capolinea M2/CUMANA) – Via G. Marino - Via Leopardi - Via Cintia – raccordo Tangenziale Pigna/Pianura – VOMERO (Via Caldieri - Via Ribera - Via Gemito - P.zza Quattro Giornate (M1)) - Via O. Salomone - V.le Maddalena – C.so Secondigliano - Via Monte Rosa - P.zza Libertà - Via Gran Sasso - Via Fratelli Cervi - Via Bakù - Via Ghisleri - Via G. Galilei - Via Labriola - Via Galimberti - Via Zuccarini (M1) - Via Galimberti - Via Labriola - Via G. Galilei - V.le della Resistenza - Via Ghisleri - Via Bakù - Via Fratelli Cervi - Via Monte Rosa - Via Roma verso Scampia - C.so Secondigliano - V.le Maddalena - Via Salomone - Via Ruffo di Calabria (AEROPORTO) – VOMERO (Via Caldieri - P.zza Quattro Giornate – Via Gemito - Via Rossini - Via Pigna) - raccordo Tangenziale Pigna/Pianura - Via Montagna Spaccata - Via Cintia – P.le D'Annunzio - Via De Gennaro - Via G. Marino - P.le Tecchio (capolinea).