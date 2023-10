Linea 6, Cosenza: "Il programma per attivazione a fine giugno 2024 va avanti. Nuove ruote in officina"

Prosegue il programma per la riapertura della Linea 6 entro giugno 2024. L'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza ha fatto il punto della situazione nelle ultime ore con un post sui social, pubblicando anche le immagini delle nuove ruote dei treni.

"Le nuove ruote per i treni di Linea 6, fusione speciale in Germania, attualmente in officina a Caserta. Il programma per l'attivazione dell'intera linea a fine giugno 2024 va avanti. Grande complessità, ma Comune, ANM, concessionaria Hitachi e relative imprese in grande attività, coordinata", scrive l'assessore.