Il progetto per arrivare a Ponticelli, Italia 90, la lunga chiusura: la travagliata storia della Linea 6 (ex Ltr)

Mercoledì 17 luglio la Linea 6 della rete metropolitana di Napoli riaprirà i battenti al pubblico dopo oltre 10 anni. Un primo punto di partenza per la travagliatissima storia dell'infrastruttura, che per i primi due mesi avrà un orario 'estivo' ridotto tra le 7.30 e le 15.30, sette giorni su sette, con frequenza di viaggio ogni 13,5 minuti. Da metà settembre, poi, l'orario potrà essere completo. A pieno regime l'opera potrà rappresentare un'importante novità nell'ambito del trasporto pubblico cittadino, grazie all'interscambio in piazza Municipio con la Linea 1 che consentirà di fatto di collegare l'area occidentale con il resto della città, dalla zona collinare e ospedaliera fino a quella nord.

Le stazioni e i treni

La Linea 6, allo stato attuale, è lunga circa 6 km e conta 8 stazioni complessive (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio) di cui 4 completamente nuove (Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio Linea 6), che collegheranno la zona di Fuorigrotta al centro cittadino in circa 16 minuti.

Dal 2025 saranno progressivamente inseriti 22 nuovi treni. Inizialmente saranno messi in servizio cinque treni LTR90, revampizzati ed equipaggiati con moderni sistemi di protezione della marcia e con una frequenza di viaggio pari a 13,5 minuti. Dall’estate 2025 a dicembre 2026 è prevista la consegna di 6 nuovi treni, in sostituzione dei cinque LTR90, grazie ai quali la frequenza di servizio potrà arrivare a 8 minuti.

Dal 2027, sarà progressivamente possibile usufruire dell’intera flotta costituita dai 22 treni di nuova costruzione che consentiranno, a regime, di assicurare una frequenza di servizio di 4/5 minuti.

Il progetto originario e la travagliata storia della linea ex Ltr

La linea 6 trae origine dal progetto della "Linea Tranviaria Rapida" (LTR) risalente alla fine degli anni ‘70/inizio anni ‘80. I lavori di costruzione sarebbero dovuti iniziare nel 1982, ma la mancanza dei fondi per la realizzazione degli interventi fece slittare il via dell’opera. Secondo il progetto iniziale, la Ltr avrebbe dovuto attraversare la città in direzione ovest-est, da Fuorigrotta a Ponticelli passando per il centro di Napoli, per un totale di circa 17.5 km su 26 fermate.

In occasione dei Mondiali di calcio di Italia 90 furono trovati i soldi per costruire almeno la breve tratta occidentale da Piedigrotta/Mergellina a viale Augusto, con la fermata intermedia Lala. La tratta venne realizzata e nel maggio del 1990 iniziò il preesercizio con 6 elettromotrici (poi revampizzate nel 2005), ma non entrò mai in esercizio a causa della mancata autorizzazione dell’Ustif per motivi di sicurezza relativamente alla stazione di Piedigrotta.

Dopo anni di polemiche e contenziosi, nel 1997 il progetto Ltr è stato ripreso ed inserito nel Piano Comunale dei Trasporti. Non più un collegamento promiscuo (raso, viadotto e galleria) ma una vera e propria metropolitana della rete, tutta sotterranea. L'idea originaria di collegare la zona ovest a quella est della città fu del tutto abbandonata, limitando il tracciato dall'area occidentale al centro cittadino, per permettere un futuro interscambio con la Linea 1.

Nel 2002 sono ripresi i lavori. Le gallerie già costruite per la Ltr furono recuperate grazie ad interventi di ammodernamento. Stessa cosa avvenne per le tre stazioni già realizzate: Augusto, Lala e Piedigrotta, poi rinominata Mergellina. Tra il 2005 e il 2006 fu poi realizzata la stazione Mostra a piazzale Tecchio.

L’11 gennaio del 2007 ci fu l’inaugurazione della tratta Mostra-Mergellina alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, con la linea che entrò effettivamente in esercizio qualche settimana dopo, il 4 febbraio, coprendo quattro stazioni (Mostra, Augusto, Lala e Mergellina) su un tracciato di 2,3 km.

L’utenza della Linea 6 si rivelerà, però, molto esigua, tanto che già nel 2011 l’orario di esercizio verrà ridotto. Il servizio sarà poi sospeso a tempo indeterminato nel marzo 2014, in attesa di completare il tracciato fino alla stazione Municipio, cruciale per l’interscambio con la Linea 1.

Il deposito/officina nell'area di via Campegna

Altro passaggio cruciale sarà la realizzazione del deposito-officina in via Campegna. Attualmente la linea, infatti, non è dotata di un deposito strutturato ma, utilizza un deposito/officina provvisorio ubicato lungo il tracciato ferroviario presso la stazione Mostra. Per garantire le esigenze di ricovero e manutenzione dei rotabili attuali e quelli che arriveranno in futuro, risulta indispensabile realizzare un deposito adeguato che sarà ubicato presso l'area dell'ex Arsenale di via Campegna.

ll deposito occuperà un’area di circa 110.000 mq nelle aree attigue alla stazione FS di Campi Flegrei. Sarà composto da più edifici, inclusa una nuova sala di controllo della linea metropolitana. Sarà, inoltre, realizzata una nuova stazione della metropolitana, “Campegna”, che consentirà di raggiungere con il trasporto metropolitano il quartiere Bagnoli.

Il futuro della linea: il prolungamento fino a Posillipo

Il futuro della Linea 6, con orizzonte 2030, prevede anche il prolungamento nelle tratte Campegna-Bagnoli e Campegna-Posillipo.

La gara internazionale è stata aggiudicata e il progetto di fattibilità tecnico economica sarà disponibile alla fine del 2024. Il valore complessivo della progettazione, con anche i livelli successivi, vale 21,3 milioni di euro, tutti già completamente disponibili su fondi Mims e Cipess.

Lo studio iniziale conterrà anche diverse opzioni sia in relazione alla tratta che arriverà a piazza San Luigi, sia per le tratte che arriveranno a Bagnoli servendo anche il Parco dello Sport, l'area ex Eternit e l'area dell'Acciaieria.

La stazione Posillipo dovrebbe essere prevista nelle cavità esistenti, nel retro di piazza San Luigi, senza alcuna lavorazione impattante sulla piazza e sulla viabilità di Posillipo. Previsto anche un ascensore per il collegamento diretto con via Petrarca.