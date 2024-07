La Linea 6 si ferma: servizio temporaneamente sospeso

La Linea 6 si è fermata nella tarda mattinata di oggi, come annunciato da Anm sui propri canali social. "Servizio temporaneamente sospeso. Ci scusiamo per il disagio", scrive l'azienda cittadina del trasporto pubblico.

Aperta al pubblico mercoledì scorso, la linea è in servizio fino alle 15.30. Ieri, in occasione dello sciopero dei trasporti, aveva chiuso i battenti in anticipo, con l'ultima corsa da Municipio alle ore 11.06 e da Mostra alle ore 11.14.

Intanto dalle ore 12.10 ha riaperto la Funicolare di Mergellina dopo un intervento di manutenzione straordinaria.