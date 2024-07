Quante persone hanno preso la Linea 6 nella giornata di sabato 20 luglio: il dato

Quante persone hanno preso la Linea 6 nella giornata di sabato 20 luglio, primo test del fine settimana? A riportare il dato è stato l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.

“44 corse, nessun problema significativo. Circa 2.500 viaggiatori, molti per visitare le stazioni. Un'ottima giornata”, scrive l’assessore Cosenza in un post su Facebook in riferimento a sabato.