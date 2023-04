Linea 10, appalto da oltre 1,6 miliardi: compresi anche i treni senza conducente

EAV ha concluso nell’ultima settimana il lavoro per gli investimenti da realizzare per conto della Regione Campania ed in parte del Comune di Napoli, rispettando la prevista scadenza normativa del 31 marzo 2023.

Per quanto riguarda la Linea 10 (Comune di Napoli/ Regione Campania), è stato spedito alla GUUE l’avviso di indizione di gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di “progettazione e realizzazione dei lavori infrastrutturali e tecnologici della cosiddetta nuova Linea Afragola Napoli”, nonché la fornitura dell'intera flotta a regime dei treni. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla prequalifica è fissato al 15 maggio 2023.

L’intervento riguarda la realizzazione di un sistema rapido massa a guida vincolata, realizzato completamente in sotterraneo, di tipo ad automazione integrale. Il valore complessivo stimato dell’appalto è di 1.614 milioni e comprende anche i treni senza conducente.

Circumvesuviana

Sono state pubblicate 30 procedure (valore medio 2,8 mil.) per interventi di adeguamento e messa della infrastruttura ferroviaria della Circumvesuviana per un valore complessivo di circa 85 milioni di euro. Si tratta di manutenzione straordinaria ad armamento ferroviario, impianti di trazione, impianti speciali, segnalamento, telecomunicazioni, impianti di risalita, immobili, ponti ecc.

Volla-Afragola

È stata spedita alla GUUE la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione del nuovo collegamento tra la stazione di Volla delle linee Vesuviane con la stazione di Afragola AV e realizzazione del collegamento tra la linea Napoli-San Giorgio e la linea Napoli-Sorrento. L’intervento è finanziato a valere delle risorse FSC per un importo complessivo di 150 milioni. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 12 maggio 2023.

La nuova stazione Afragola AV oltre ai quattro binari dedicati alle linee ad alta velocità, ospiterà due binari di competenza EAV che, con la realizzazione di una nuova tratta tra la suddetta stazione e quella di Volla, permetterà il completamento di un nodo di scambio tra la rete AV e le linee Vesuviane EAV, garantendo il collegamento diretto tra l’AV e la penisola Sorrentina. Il collegamento tra la stazione Volla e la stazione dell’AV di Afragola ha una lunghezza di circa 5.000 mt.

Nodo Garibaldi

È stata spedita alla GUUE la procedura di dialogo competitivo per la realizzazione del primo lotto denominato “Nodo Garibaldi”. Con tale procedura, entro il 31/12/2023, sarà individuato l’operatore economico che dovrà redigere il progetto definitivo, progetto esecutivo ed eseguire i lavori dell’intervento. L’intervento dal valore di 100 milioni di euro a valere sulle risorse FSC, consiste nel realizzare le opere relative al primo lotto del più vasto intervento di risistemazione del nodo complesso di Napoli Garibaldi.

L’oggetto principale della procedura consiste in: