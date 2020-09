Trasporti a Napoli, mercoledì nero: problemi per Metro Linea 1 e funicolare

Usuale mattinata di passione per gli utenti del trasporto pubblico cittadino. "Metro Linea 1: dalle ore 8:55 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola - Dante" è il messaggio diffuso da Anm via social network, a sottolineare ancora una volta la limitazione della tratta della principale linea cittadina, con turisti e pendolari impossibilitati a usare il vettore da e per piazza Garibaldi.

Non soltanto disagi sulla linea metropolitana però. La stessa pagina Facebook di Anm aveva infatti intorno alle 7 reso noto un altro problema: "Funicolare Mergellina: il servizio è temporaneamente sospeso - In sostituzione linea 621".