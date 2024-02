Lina Sastri: "Napoli sta vivendo un Rinascimento, c'è vita in movimento. Roma non ha più questa energia"

Lina Sastri, intervistata dal Corriere, svela alcuni aneddoti della sua infanzia e il suo dolore per la morte del fratello maggio, titolare del ristorante la casa di Ninetta sul lungomare, ucciso dal Covid durante la pandemia.

L'attrice nata a Napoli si è poi trasferita a Roma a 17 anni. Con il tempo si è sempre più riavvicinata alla sua terra d'origine, tornando ad essere come spiega nell'intervista ormai napoletanissima: "Ora m’aggio imparato a fa’ il ragù... Di Napoli, superata un po’ di puzza adolescenziale sotto al naso, ho tutto quello che mi ha dato, la lingua, la mamma, la musica, la sua imprevedibilità e incostanza, la sua essenza di città di mare dove si agitano colori diversi. Non sono napoletana nel senso che da mio padre, che era di Siracusa, ho ereditato la pesantezza siciliana, che è la tragedia greca. Napoli dalla Grecia ereditò la gioia del vivere, l’abbandonarsi ai piaceri. Però ci vado sempre più spesso a Napoli. Col tempo, senza averlo deciso con logica, si tende a tornare sui propri passi. Napoli sta vivendo un Rinascimento, ci trovi la vita in movimento, un’energia che Roma non ha più. Il rischio è la svendita, ristoranti e bed&breakfast ovunque. La napolitudine. Napoli sembra Bollywood, si fa tanto cinema".

Eduardo e Totò

Lina Sastri ha poi elogiato lungamente Eduardo De Filippo con cui ha lavorato e portato in scena in lo spettacolo 'Eduardo mio' con aneddoti, ricordi e consigli dell'immenso drammaturgo, mentre ha rivelato di non amare molto i film di Totò. "Non amo il suo cinema, non conosco a memoria le sue battute. Mi piace la sua Preghiera per l’attore, e Pasolini che prese l’essenza della sua malinconia, mi piace la marionetta degli spettacoli con Anna Magnani".