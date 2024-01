Il limite di velocità effettivo nel capoluogo partenopeo

Per legge, i Comuni possono stabilire limiti di velocità massimi diversi dai 50km/h fissati dal comma 1 dell’articolo 142 del Codice della strada. La lettura della norma indica tuttavia che si tratta di una possibilità non generica e arbitraria, ma legata a ragioni di opportunità e a “determinate strade e tratti di strada”.

In estrema sintesi, la velocità di circolazione che gli enti proprietari di strade possono imporre ai veicoli, modificando i limiti - minimi e massimi - standardizzati, deve essere improntata a criteri di sicurezza e ragionevolezza. Diversamente, i provvedimenti sarebbero viziati da eccesso di potere.

Scontri stradali e politici

La questione della necessità di ridurre i limiti di velocità nelle aree urbane per ridurre i tassi di incidentalità è stata discussa, affrontata e anche decisa già da tempo in diverse città italiane. Adesso è però diventata di gran moda per lo scontro acceso divampato tra il ministro delle infrastrutture, il leghista Matteo Salvini, e il sindaco di Bologna, il pidiessino Matteo Lepore, che ha varato il modello "città 30".

Perché 30km/h

30Km/h è individuato dai tecnici come velocità massima ideale per limitare il numero di incidenti gravi nelle aree urbane. Il perché è semplice: per frenare a 30Km/h servono 6 metri, a 50Km/h ne servono 16. Non solo: un impatto a 30Km/h ha una forza d'urto equivalente a quella di una caduta dal primo piano (3,5 metri), a 50Km/h a quella di una caduta dal terzo piano, ovvero da oltre 10 metri.

I limiti di Napoli

Essendo la questione molto attuale, chiaramente ha iniziato a parlarsene anche a Palazzo San Giacomo, dove tutti concordano che il tasso di incidenti nella nostra città deve essere diminuito ma forse non tutti sanno quale è la velocità media reale a Napoli.

"Come tutti gli automobilisti napoletani ben sanno, soprattutto gli autoferrotranvieri, gli operatorio turistici della mobilità ed i tassisti, che lamentano da tempo le difficoltà che hanno ad offrire un servizio di trasporto efficiente rispetto ai tempi di percorrenza delle altre grandi città - spiega Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli - Oggettivamente, la velocità media a Napoli non supera i 14/15 km nel centro urbano e addirittura, nelle ore di punta, si raggiunge al massimo una velocità di 7/8 km/h. A mio modesto avviso, la questione cruciale è innanzitutto ottenere risorse economiche concrete per effettuare interventi infrastrutturali efficaci, partendo dall’individuazione delle strade ad alto tasso di incidentalità dove applicare le limitazioni della velocità, ma anche inserire rotatorie per proteggere maggiormente gli incroci e gli attraversamenti pedonali-ciclabili, e realizzare dossi rialzati, isole e penisole spartitraffico e salvagente. Quando si parla di sicurezza stradale, occorrono risorse, attenzione e tanto senso civico".