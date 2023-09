Lido comunale di Bagnoli, inaugurati nuovi impianti: beach volley, beach rugby e beach bocce

Elioterapia, sport, e incontri al crepuscolo: il Lido comunale di Bagnoli diventa sempre più uno spazio di aggregazione per la comunità. Ripristinato dopo anni e attrezzato con pedane, ombrelloni, docce e un’area per l’elioterapia, il Lido comunale di Bagnoli diventa ancor più uno spazio di aggregazione per il quartiere.

Questa mattina, alla presenza dell’assessore alle infrastrutture con delega al mare Edoardo Cosenza e della presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato, sono stati inaugurati i nuovi impianti per le attività sportive donati dal Giffas - Gruppo Italsider Famiglie Fanciulli e Adulti Speciali, ente del terzo settore che opera sul territorio occupandosi della riabilitazione di soggetti portatori di handicap

A giugno scorso, grazie all’intervento curato dal Servizio tutela Mare, l’area di Bagnoli è stata riaperta con pedane in legno, 8 docce e un percorso utilizzabile anche da persone con ridotta mobilità, a servizio di una spiaggia pubblica per l’elioterapia di circa 7.500 metri quadri. Ad agosto l’area è stata attrezzata anche con degli ombrelloni.

Il Gruppo Italsider Famiglie Fanciulli e Adulti Speciali, guidato dalla presidente del consiglio direttivo Patrizia Curro, ha deciso di donare le attrezzature per allestire campi di beach volley, beach bocce e beach rugby nel Lido comunale, con l’obiettivo di incentivare l’aggregazione sociale e l’inclusione.

"Il Giffas, che l'anno prossimo compirà 50 anni, ha voluto donare al lido comunale le attrezzature per beach volley, beach rugby e bocce. Sono attività aperte anche al territorio, ma per noi è importante che i nostri ragazzi abbiano dei punti di riferimento dove andare", ha dichiarato la presidente del Giffas Patrizia Curro.

"Lo scorso giugno – ha detto la presidente del consiglio comunale Enza Amato – abbiamo consegnato ai cittadini il lido con ombrelloni, docce e bagni; però volevamo sfruttare al meglio gli spazi che sono disponibili e mettere in campo un progetto bello di inclusione e di integrazione fra i cittadini di Bagnoli e i ragazzi speciali del Giffas, a cui siamo molto grati".

"Per i giovani il volley e il rugby da spiaggia, ma c'è anche anche un campo di bocce – ha affermato l’assessore alle infrastrutture e al mare Edoardo Cosenza – . In attesa della balneabilità, che è una sfida del sindaco che richiederà tempo, il lido comunale diventa più fruibile e utile per i cittadini. Il Giffas ha fatto un lavoro straordinario, è una realtà molto importante ed ha una storia meravigliosa".

Accanto al recupero, l’amministrazione comunale ha lavorato anche alla valorizzazione dello spazio per garantire una fruizione più ampia. Infatti i nuovi impianti offrono la possibilità di un utilizzo dell’area pubblica per la pratica dello sport, e con l’iniziativa “Sensazioni al crepuscolo”, si apriranno le porte a residenti e turisti e anche per incontri serali con musica e degustazioni.