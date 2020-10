Coronavirus, la prima pagina di Libero: "Canta Napoli e si infetta"

L'aumento dei contagi degli ultimi giorni in Campania offre lo spunto a Libero per l'ennesima provocazione. Il titolo sulla prima pagina di oggi del quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi si commenta da solo: "Canta Napoli e si infetta. Ora il lanciafiamme di De Luca fa cilecca".

L'articolo riportato sulla prima è a firma di Filippo Facci, che introduce così il suo pezzo: "La sifilide viene definita 'mal francese' perchè comparve per la prima volta a Napoli nel 1495, dopo la discesa in città del re francese Carlo VII con le sue truppe. Solo i francesi, in tutto il mondo, continuano a chiamare la sifilide 'mal napoletano'".