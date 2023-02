Concerti, Liberato in piazza del Plebiscito: "Tournamm' a cas"

Liberato sarà in concerto in Piazza Plebiscito il 16 settembre. L'annuncio arriva dai canali social dell'artista misterioso, la cui identità non è stata ancora rivelata. Il tour del rapper prevede tappe anche a Berlino l'undici giugno, Parigi il 15 giugno e Londra il 17 giugno.

I costi per i biglietti (il link per acquistarli) in piazza del Plebiscito ammontano a 46 euro per i posti classici e 57.50 per i Pit (area dedicata al fronte palco).

L'ultima esibizione live di Liberato risale al luglio scorso sullo splendido scenario della spiaggia della Chiaiolella a Procida.