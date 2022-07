Liberato "incastrato" dalla SIAE. Ecco chi sarebbe il misterioso rapper

Secondo le indiscrezioni di The Pipol Gossip sarebbe stata svelata l'identità del misterioso rapper napoletano Liberato che, negli anni, non si è mai mostrato in viso, nascondendosi dietro una felpa nera con il cappuccio. Il cantante, che ha sempre coperto il suo volto per rimanere nell'anonimato, sarebbe stato "scoperto" da alcuni documenti della SIAE.

Se in passato c'era chi pensava che Liberato fosse Livio Cori, ex fidanzato di Anna Tatangelo, o ancora Emanuele Cerullo, o Wad, notizie poi tutte smentite, oggi si è fatto un nome e un cognome ben preciso che identificherebbero l'interpete di Partenope e Tu t'e scurdat 'e me: Gennaro Nocerino. Il nome sarebbe spuntato fuori sul sito della SIAE.

Il cantautore napoletano, che tutti conscono come il "rapper incappucciato", aveva rilasciato una rara intervista nella sua carriera a Rolling Stone dove dichiarava di chiamarsi Liberato e di essere nato a Napoli anche se non era mai stata confermata nessuna delle due affermazioni. Oggi, però, sembra che sia arrivata una soluzione a questo grande mistero e dietro quello pseudonimo e quelle canzoni che, dal 2017, anno del suo debutto su You Tube con il singolo Nove maggio, lo hanno fatto diventare uno dei rapper più amati e noti nel panorama musicale italiano e quelle canzoni, oggi, hanno un volto a cui poter essere associate.

Liberato/Gennaro Nocerino: il sospetto dei fan

C'erano già stati dei sospetti da parte dei fan che associavano l'identità di Liberato a quella di Nocerino. Nel 2021, infatti, i due performer erano stati messi a confronto due live dei cantanti e, proprio per la somiglianza delle due voci, per alcuni fan, non c'erano proprio dubbi che Gennaro fosse la persona dietro Liberato.