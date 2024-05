Nel cuore di Napoli il primo Speed Date dedicato alla comunità Lgbtq+

Primo Speed Date dedicato alla comunità Lgbtq+ della storia di Napoli in vico Medina. Lo sponsor Kitebeer, insieme all'Arcigay Napoli e all'associazione Parthedode, ha promosso una serata dedicata al mondo della cultura e della sensibilizzazione delle comunità di diverso orientamento sessuale in Italia e in particolar modo a Napoli.

Tanti gli interventi durante la serata, come quello di Antonello Sannino, presidente Arcigay sul tema del dibattito dell'inclusione, e di Claudio Finelli, responsabile cultura Arcigay Napoli, che ha letto davanti ad un pubblico di circa 60 persone alcuni toccanti estratti di Pier Paolo Pasolini.

Gli organizzatori della serata si dicono soddisfatti e sperano che iniziative come queste fungano da promotore per eventi volti all'inclusione anche in futuro.