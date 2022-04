Leclerc rapinato, Cruciani: "È come andare a Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche"

Giuseppe Cruciani, ai microfoni di Radio 24 durante La Zanzara, ha così commentato il furto dell’orologio subito dal pilota della Ferrari Charles Leclerc in Toscana a Viareggio, scatenando l'ira dei napoletani.

"Ma ti pare normale che uno vada in giro con un orologio da 2 milioni di euro? Ma te lo metti in cassaforte e non rompi i coglioni in giro, altrimenti è un’esca per i ladri, gli viene l’acquolina in bocca. Vedono quell’orologio e si fanno venire l’appetito. Se non vuoi essere derubato lo metti in cassaforte. È come andare a Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche", dice Cruciani per poi parzialmente abbozzare: "Dico Scampia come altre periferie di altre città”.