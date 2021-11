Amici, LDA dopo le critiche di Anna Pettinelli: pugni contro il muro e lacrime

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, scosso per l'ennesima critica negativa di Anna Pettinelli sulla sua interpretazione di un successo di Bjork, ha avuto una crisi di nervi, iniziando a tirare dei pugni contro il muro, affermando a bassissima voce: “Non ne posso più”.

Il secondogenito del musicista partenopeo è poi scoppiato in lacrime: "Ma cosa devo fare. Non ce la faccio più. Una settimana dietro quella canzone e sono di nuovo in sfida, non ho parole. Non ci posso pensare". LDA ha poi confidato ad un collega di Amici che se avesse preso almeno uno 0,5 non sarebbe andato in sfida. "Zero significa che io non sono salito sul palco. Fammi cantare il pezzo di Lorella, mi metti uno però voglio che valuti come ho cantato, come sono stato”.