LDA in ospedale, fan preoccupati: "Tornerai più forte di prima"

Il cantante partenopeo Luca D'Alessio (LDA) è in ospedale. Ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram. LDA ha postato una foto che lo ritrae nel letto d'ospedale ed ha scritto: “Buonasera a tutti. Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto amori, il vostro Luchino”.

Ulteriori dettagli non sono stati forniti e i fan sono molto preoccupati. Il cantante, tuttavia, nei commenti li ha tranquillizzati, specificando che non si tratta di nulla di grave. Questo stop ai box, ovviamente, non gli permetterà di prendere parte ai prossimi impegni in programma.