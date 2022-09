Lda alla mamma: "Questo bimbo ti darà grandi soddisfazioni. Scusa per le lacrime che ti ho fatto versare"

"Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un “ figlio d’oro. Un ringraziamento speciale alla Sony Music Italy e alla Columbia record Italy". Su Instagram il figlio di Gigi D'Alessio ringrazia la mamma Carmela Barbato per tutto il bene che gli ha donato e le dedica il disco d'oro raggiunto con il singolo "Bandana".

L'exploit di Luca D'Alessio, dopo l'esperienza di Amici, lo eleva ad uno degli artisti più in voga del momento. Il suo sogno, come confessò in una intervista a NapoliToday è sempre quello di esibirsi in concerto allo stadio Maradona.