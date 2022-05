LDA si sente male durante un incontro con i fan: "Mi girava da morire la testa"

Malore per LDA durante un incontro con i fan a "Le Porte di Napoli" ad Afragola. Il giovane cantante a pochi minuti dall'incontro con i suoi fan ha accusato un malore tenendo tutti con il fiato sospeso. Il giovane cantautore, volto noto dell'ultima edizione di Amici e figlio di Gigi D'Alessio, ha spiegato sui social cosa gli è successo.

“Mi è dispiaciuto fermarmi per cinque minuti quasi verso l’inizio. Chi era presente lo sa. Mi girava da morire la testa. Chiedo scusa se sono entrato e poi uscito però non ero lucido in quel momento. Mi girava tantissimo la testa e sono dovuto uscire. Poi sono rientrato e sono riuscito a fare la foto con tutti e a firmare tutti i dischi”, ha detto LDA su Instagram.