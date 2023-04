LDA a Le Iene: "Mi prendevano in giro perché sono il figlio di Gigi D'Alessio"

Luca D'Alessio, in arte LDA, ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene andata in onda martedì 25 aprile 2023. L'ex allievo di Amici ha parlato di quando ha confessato al padre Gigi D'Alessio di voler fare il cantante, ma anche di quanto è stato difficile togliere l'etichetta di "figlio di" e del bullismo subito a scuola per il suo cognome.

"Ho 20 anni, faccio il cantante, indole neomelodica. Sono il figlio di Gigi D'Alessio, io ho i capelli ancora. Prima lui aveva una cifra di capelli", ha esordito LDA. "Non uso il mio cognome perché mi era venuta la paranoia, quindi ho scelto LDA. Ho dimostrato che anche da "figlio di" puoi fare qualcosa. Ho capito che volevo cantare a 14 anni, avevo paura di dirlo. Quando lo dissi a papà mi misi a piangere, credevo fosse sbagliata questa cosa", ha continuato.

Poi, il giovane cantante ha ricordato di quando veniva preso in giro a scuola. "Quando ero piccolo mi lasciavano sul banco la separazione dei miei genitori, poi mettevano sempre in mezzo questa cosa del "figlio di Gigi D'Alessio", "napoletano". Mi innervosivo ma non reagivo".