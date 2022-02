Amici, LDA in lacrime per il paragone con Gigi D'Alessio: "Non riesco più a cantare"

Si avvicina il serale e gli allievi di "Amici" si preparano al meglio. LDA, del team di Rudy Zerbi, si sente però sempre più sotto pressione, a causa dei continui confronti con il papà Gigi D'Alessio. "Sempre la classica storia del 'figlio di'... ", si sfoga con un collega di Amici.

Rudy Zerbi, subito dopo lo convoca e cerca di rassicurarlo: "Gli ascolti e il disco d'oro non te l'ha regalato nessuno". Ciò però non basta a LDA che spiega meglio il suo malessere: "Sto molto male, è come se non riuscissi più a cantare. Durante le prove va tutto bene ma poi in puntata non riesco a esprimermi, ho troppa paura di sbagliare ed essere giudicato. Invidio agli altri la sicurezza di salire su quel palco. Mi sento soffocare e questo va a ricadere su tutto",per poi sciogliersi in un pianto.

"Essere 'figlio di' non è facile, ti rende la vita difficilissima, soprattutto quando tuo padre è popolare. Ho sempre fatto tutto da solo e il fatto che io non riesca a farlo vedere mi distrugge. Quando non riesco a cantare e come se dessi ragione a quelle persone che parlano senza sapere. Uno può essere raccomandato e arrivare in un posto, ma una volta che ci arriva la raccomandazione finisce. Gli applausi, gli ascolti e il disco d'oro possono essere figli di una raccomandazione? Non te li ha regalati nessuno, te li sei presi", conclude l'artista di Amici.