LDA vince dedicando una canzone al fratellino: la sua commozione

LDA durante il serale di Amici ha dedicato una canzone, “Le tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti, al fratellino, nato dalla relazione tra Gigi D’Alessio e Denise. L'artista si è esibito nella gara di cover davanti a Elodie.

La dedica era per una persona che non ha conosciuto e che spera di conoscere il prima possibile, essendo ad Amici quando è nato il piccolo. LDA non è stato chiaro inizialmente e ha avuto bisogno dell’intervento di Maria De Filippi che lo ha sollecitato: “Puoi anche dire chi è. Non è vietato dalla legge“.