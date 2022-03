Amici, LDA litiga con Zerbi sulla "Paranza": interviene Gigi D'Alessio

LDA e Calma hanno espresso la loro forte contrarietà per la scelta di Rudy Zerbi di assegnare loro La Paranza di Daniele Silvestri. Il figlio di Gigi D'Alessio si è opposto con poca diplomazia: "Cioè dobbiamo fare questa? Io mi oppongo. Ma che è? Non la canto. A me sarebbe andato bene anche il reggaeton, ma almeno parlava di qualcosa. Con tutto il rispetto per Daniele Silvestri. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l'artista, ma io non lo faccio". Non da meno Calma: "Quando arriva ‘La paranza è una danza che se balla de panza'. Non posso cantarla, io mi vergogno".

Rudy Zerbi ha mostrato ai due concorrenti di Amici i premi ricevuti dal brano La Paranza e come sia stato elogiato anche dalla critica: "Chi si deve vergognare siete voi, dell'ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate. Non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l'ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere".

Sul caso è intervenuto Gigi D'Alessio sui social e si è schierato dalla parte di Zerbi: "Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta".