Amici, standing ovation per Lda: "Napoli è con te. Ti amiamo e non lo sai"

Nel terzo serale di Amici 21, condotto da Maria De Filippi, standing ovation per LDA al secolo Luca D’Alessio, al termine della seconda manche, con il singolo Io volevo solo te. A rischio ballottaggio proprio per il fatto che come ha affermato Lorella Cuccarini "Non ha cantato per tutta la sera", il figlio di Gigi D'Alessio si è esibito in una performance da protagonista, al fine di evitare l'eliminazione.

Il brano che nel testo richiama una delusione d'amore trasformata in musica, LDA ha sfoggiato il meglio della sua vena artistica. Presenti anche manifesti di incoraggiamento per il figlio di Gigi: “Luca ti amiamo da morire, ma tu non lo sai. Napoli è con te”.

Compleanno

“Spengo le candeline e faccio il discorso. Lo ammetto. Fare il compleanno è un po’ strano. Non mi sarei mai aspettato di festeggiare gli anni ad Amici. Voglio veramente un bene dell’anima a tutti”. Così qualche giorno fa LDA nel giorno del suo compleanno. La redazione di Amici ha anche fatto avere a Luca un videomessaggio da parte della sua famiglia e in particolare dei fratelli Andrea, Claudio e del papà Gigi.