Amici, LDA dopo il disco d'oro canta il divorzio dei genitori e si commuove

LDA ha raccontato in una canzone la storia del divorzio dei suoi genitori. Il figlio di Gigi D'Alessio ha scelto come cover Un attimo ancora dei Gemelli DiVersi, aggiungendo delle barre al fine di personalizzarla.

Prima di ogni esibizione, Maria De Filippi ha letto un messaggio scritto dagli allievi per spiegare ciò che avrebbero fatto. Luca ha raccontato il suo ricordo più caro, ossia un Natale passato con mamma Carmela e papà Gigi D’Alessio: "Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo".

Alla fine del brano LDA si è emozionato, spiegando comunque da grande di aver compreso le ragioni della separazione.

Sabrina Ferilli ha sottolineato la maturità del giovane cantante: “Le emozioni sono sempre quelle, sono sicura che anche oggi stai male per quello che hai vissuto, ma crescendo si hanno più mezzi per elaborare tante cose e anche la sofferenza e si trovano delle giustificazioni credibili per andare avanti”.

Disco d'oro

Domenica 5 Dicembre in cui Luca D’Alessio ha ricevuto l’ambitissimo disco d'oro da Anna Pettinelli per "Quello che fa male". I suoi compagni di classe hanno deciso di organizzare una festa a sorpresa. Il cantante ha telefonato al padre oroglioso per il prestigioso riconoscimento. “Quando lo vedrà la mamma, impazzisce”, ha esclamato al padre Luca.