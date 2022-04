Amici, Lda incanta giudici e pubblico nel serale: "Si trasforma come Hulk"

Amici 21, nell'ultimo serale Lda torna a conquistare pubblico e giudizi, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il figlio di Gigi D'Alessio ha interpretato a modo suo reinterpretandole ed inserendo delle barre create da lui Help dei Beatles, Good times di Ghali, Rose Rosse di Massimo Ranieri. Su quest'ultimo brano Stefano De Martino ha così commentato l'esibizione di Luca: “Io sono fan di Ranieri, non hai violato il capolavoro, ma lo hai reso fruibile ai ragazzi della tua età. Di Lda mi piace il suo approccio al palco: si trasforma come l’incredibile Hulk” dichiara Stefano.

Tanti gli elogi anche degli altri giudici con Stash Fiordispino e Stefano De Martino votano infatti a favore dell'artista napoletano.