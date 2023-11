Piano lavoro comunale, da gennaio 2024 800 tirocini pagati

Oltre sette milioni di euro che si tradurranno in 800 tirocini formativi che il Comune di Napoli farà partire da gennaio 2024. E' il piano lavoro che Palazzo San Giacomo rivolgerà ai giovani ma non solo. I ragazzi saranno formati in settori strategici come il turismo, la ristorazione, il cinema. Si tratta di percorsi che dureranno un anno e che prevedono un rimborso di 600 euro al mese.

Per gli over 40, invece, dal 18 al 20 dicembre, l'Albergo dei poveri ospiterà l'incontro con le aziende del territorio. Un confronto che servirà disoccupati e precari per comprendere cosa manca al loro curriculum per essere presi in considerazione dal mondo del lavoro. Il piano è stato presentato dall'assessore ai Giovani Chiara Marciani, alla presenza del sindaco Manfredi e dell'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato