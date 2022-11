L'appello a Errico Porzio di un 30enne: "Voglio lavorare con te. E' il mio sogno"

Christian Annunziata ha 30 anni, ha la sindrome di down, è diplomato a scuola e ha conseguito anche un diploma regionale di pizzaiolo. Attualmente lavora come barista ed ha anche una piccola esperienza in pizzeria.

Ha una vera passione per Errico Porzio e vorrebbe lavorare con lui, così Domenico Buonanno (ideatore di Rubrica social) ha deciso di aiutare il 30enne contattando NapoliToday, affinchè il maestro pizzaiolo possa convocarlo per un colloquio di lavoro.

"E' un ragazzo merav.iglioso, così come il suo papà e merita questa opportunità", spiega a NapoliToday Buonanno.