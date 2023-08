Vomero, via ai lavori di riqualificazione in via Merliani e via Solimena

Sono iniziati al Vomero i lavori di ripavimentazione stradale da parte della società E-Distribuzione in via Solimena (dall’incrocio con via Luca Giordano fino a via Torrione San Martino) e in via Merliani (angolo San Gennaro ad Antignano fino all’incrocio con via Solimena).

A renderlo noto è la presidente della V Municipalità di Napoli Clementina Cozzolino: "I lavori di ripavimentazione stradale saranno eseguiti fino al 9 settembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, partendo da via Merliani e poi procedendo su via Solimena. Il rifacimento della segnaletica orizzontale su entrambe le strade verrà realizzata dal 18 al 23 settembre 2023, in quella sede, sarà data priorità a via Merliani o a via Solimena in base allo stato del traffico, eventualmente approfittando del ponte di San Gennaro e della chiusura delle scuole, per operare in maggior tranquillità su via Solimena. Successivamente a via Merliani e via Solimena verrà realizzata anche la segnaletica orizzontale su via Kerbaker. Gli interventi sopra descritti impegneranno di volta in volta una semicarreggiata, con l'istituzione ai sensi dell'ordinanza sindacale n.187/2003 del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada e con la rimozione temporanea di tutte le attrezzature ASIA (campane raccolta differenziata e contenitori abiti dismessi) presenti sulla carreggiata. L'impresa esecutrice dei lavori provvederà ad apporre la segnaletica stradale provvisoria relativa al succitato dispositivo di traffico; in particolare, per ciò che concerne il divieto di sosta con rimozione forzata, andrà installata idonea segnaletica ai sensi del Codice della Strada (piantane con segnaletica verticale e nastro bicolore con cartelli informativi) almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività. Il ripristino del manto di usura andrà eseguito per tutta la larghezza della carreggiata, come prescritto dal Comune di Napoli, previa fresatura di almeno 3 cm, con conglomerato bituminoso di tipo basaltico avente una componente di inerti basaltici pari al 100%", spiega in un post Facebook la numero uno della municipalità collinare.